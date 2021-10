The Weeknd heeft besloten om zijn complete wereldtournee opnieuw te verplaatsen. De shows die de Canadese zanger op 3 en 4 oktober 2022 zou geven in de Ziggo Dome in Amsterdam gaan daarom niet door.

De tour moet wel in 2022 plaatshebben maar The Weeknd wil het vanwege de beperkingen die in veel zalen nog gelden en de vraag naar meer shows anders aanpakken. "Ik wil iets groters en specialers doen en dat vraagt om stadions", zo schrijft hij in een bericht op Twitter.

Wie al tickets had gekocht, krijgt zijn geld terug. Deze mensen krijgen ook voorrang bij een nieuwe kaartverkoop.

Oorspronkelijk zou The Weeknd al op 27 oktober 2020 in de Ziggo Dome optreden. Die show werd eerst doorgeschoven naar 19 oktober 2021 en later naar 3 oktober 2022. Begin dit jaar kondigde The Weeknd een extra show op 4 oktober aan.