De Amerikaanse zender CBS zendt 14 november een special over zangeres Adele uit. Ze wordt daarin geïnterviewd door Oprah Winfrey. Tevens zingt ze in het programma de nummers van haar nieuwe album 30 voor het eerst live.

De twee uur durende special heet Adele One Night Only en wordt in Los Angeles opgenomen. De zangeres zal naast het nieuwe album, dat vijf dagen na de uitzending verschijnt, ook haar grootste hits ten gehore brengen.

De show is te zien op CBS en streamingdienst Paramount+. Of Adele One Night Only ook in Nederland op televisie zal worden uitgezonden, is nog niet bekend.

Volgens het persbericht zal Winfrey met Adele spreken over de nieuwe plaat, haar zoon, het leven na haar scheiding en de kilo's die ze in de afgelopen jaren is kwijtgeraakt.

Adele bracht afgelopen vrijdag voor het eerst in zes jaar nieuwe muziek uit. Haar single Easy On Me brak op Spotify snel het record van de meeste streams op een dag. Het nummer is inmiddels al meer dan 40 miljoen keer beluisterd.