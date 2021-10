De Turks-Nederlandse rapper Murda zat in de nacht van zaterdag op zondag vast in een Turkse cel. De rapper zou optreden in Istanboel, maar werd aangehouden vanwege zijn songteksten, zo bevestigt zijn manager maandag.

Murda, die in het echt Önder Dogan heet, vloog zaterdag van Kopenhagen naar Istanboel. Bij aankomst werd hij staande gehouden, omdat er een onderzoek naar zijn songteksten geopend zou zijn.

Om welke teksten het gaat, is niet duidelijk. De manager vermoedt dat het om teksten over drugs en seks gaat. Inmiddels is Murda vrijgelaten en is het onderzoek "in principe" gestaakt, vertelt de manager.

Murda is zeer populair in Turkije. "Hij kan daar niet eens normaal over straat", aldus zijn manager. Het concert voor 2.500 bezoekers was uitverkocht, maar kon dus niet doorgaan. Nu wordt gezocht naar een nieuwe datum waarop de show kan plaatsvinden.

De 37-jarige Murda werd in Nederland populair met nummers als Dom Pérignon, IJs, Stretch en Shutdown. Hij werkte samen met onder anderen Ronnie Flex, Sevn Alias, Jonna Fraser, Bizzey en Kraantje Pappie.