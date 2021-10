De comebacksingle van Adele, Easy On Me, is vrijdag 19,7 miljoen keer beluisterd op Spotify. Het nummer heeft daarmee verschillende dagrecords verpulverd, komt naar voren uit cijfers van de streamingdienst.

Spotify liet vrijdagavond, nog voor de dag voorbij was, weten dat het record van meest gestreamde nieuwe release in een dag was gebroken. De laatste keer dat een single op de eerste dag zo goed scoorde was op 21 mei toen Butter van BTS ruim 11 miljoen keer werd beluisterd.

Het algehele record stond sinds 24 december op All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey. De kerstklassieker werd toen 17,2 miljoen keer beluisterd.