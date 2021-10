Ronnie Tutt, de oud-drummer van Elvis Presley, is zaterdag op 83-jarige leeftijd overleden. Dat laat de Presley-familie zondag weten via een bericht op Instagram met een foto van de muzikant.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van het overlijden van de oud-drummer.

Tutt drumde van 1969 tot aan het overlijden van The King in 1977 met de TCB Band voor Presley. Nadien heeft Tutt nog gespeeld met onder anderen Johnny Cash, Kenny Rogers en Neil Diamond, die hem zelfs vroeg om permanent voor hem te komen drummen.

"Ronnie was een zeer vriendelijke en aardige man die vaak te zien was op festivals en congressen over Elvis", schrijft de Presley-familie in het bericht. "Hij zal erg worden gemist door velen. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Donna, zijn familie en goede vrienden. Rust zacht Ronnie, bedankt voor de muziek!"

Tutt werd op 12 maart 1938 geboren in de Amerikaanse staat Texas. Al op zijn derde begon hij met zang- en tapdanslessen, in de derde klas speelde hij viool met het schoolorkest en op tienjarige leeftijd won hij de eerste prijs in een ukelelewedstrijd in Dallas. Op 11-jarige leeftijd danste hij in het eerste programma dat live op televisie werd uitgezonden in Dallas. In zijn laatste jaar op de middelbare school begon Tutt te drummen.