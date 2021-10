Mart Hoogkamer is hersteld van de dubbele longontsteking die hij vorige week opliep. De 23-jarige zanger mag nu weer zingen en kan dus ook weer optreden, laat hij donderdag weten op Instagram.

"We mogen morgen weer", schrijft Hoogkamer bij een foto van hem met een arts. Zijn fans reageren opgelucht en blij.

Vorige week liet de zanger weten dat hij met problemen aan zijn stem kampte. Een bezoek aan een arts wees uit dat hij een dubbele longontsteking had en last had van een astma-aanval. Hij mocht voorlopig niet optreden.

"Ik moet nu echt eerst helemaal opknappen en van die hoest en longontsteking afkomen, dus ik hoop dat jullie begrijpen dat ik niet kan komen zingen", zei Hoogkamer, die afgelopen zomer doorbrak toen zijn single Ik Ga Zwemmen een nummer 1-hit werd.