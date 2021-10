Coldplay gaat volgend jaar op wereldtournee, maar Nederland staat niet op de lijst met landen die worden bezocht. Met de Music of the Spheres-tour gaat de Britse band langs Mexico, de Verenigde Staten, Duitsland, Polen, Frankrijk, België, Engeland, de Dominicaanse Republiek en Brazilië.

De tour begint op 18 maart in San Jose in de Amerikaanse staat Californië en eindigt op 10 september in het Braziliaanse Rio de Janeiro.

Bandleden Chris Martin, Jon Buckland, Will Champion en Guy Berryman benadrukken dat ze de klimaatcrisis in het achterhoofd hebben gehouden bij het plannen van de tour. Daarom schakelde Coldplay een klimaatexpert in bij het zo verantwoord mogelijk plannen van de tour. Wat die expert precies heeft gedaan, legt de band niet uit.

"We zullen niet alles goed doen, maar we doen zo veel als we kunnen en we willen alles delen wat we hierover leren", schrijft de band op Twitter.

In 2016 stond de band voor het laatst op een podium in Nederland, destijds twee keer in de Johan Cruijff ArenA.

Het nieuwe album van Coldplay, Music of the Spheres, komt op 15 oktober uit en is de opvolger van Everyday Life uit 2019.