Het langverwachte album van Adele komt in november uit, maar de zangeres brengt vrijdag al het eerste nummer naar buiten. Ze keert na een afwezigheid van ruim zes jaar terug met Easy on Me. De eerste single van een album is van groot belang en zegt veel over het album. Daarom zetten wij op een rij waar de vorige eerste singles van Adeles albums over gingen.

Hometown Glory en Chasing Pavements - 2007 - Afkomstig van `19

Over de eerste single van 19 verschillen de meningen: Hometown Glory is het nummer waarmee de Britse zangeres haar debuut maakte, maar werd als vierde single van het album uitgegeven. Adele schreef het nummer toen ze zestien jaar oud was: het was het eerste liedje dat ze ooit maakte. Hometown Glory maakte de zangeres in slechts tien minuten en kwam tot haar toen haar moeder opperde dat ze toch het huis uit moest om te gaan studeren.

"Should I give up? Or should I just keep chasing pavements? Even if it leads nowhere", zingt Adele op haar eerste grote hit Chasing Pavements. Het liedje gaat over je overgeven aan een liefde die het misschien niet waard is. De inspiratie daarvoor was een incident met een ex-vriend met wie Adele zes maanden samen was toen ze ontdekte dat hij haar bedroog. De zangeres vertelde later dat ze hem een klap in zijn gezicht heeft gegeven en zichzelf vroeg: wat als je iets najaagt wat niks kan worden?

1 Adele - Chasing Pavements

Rolling in the Deep - 2010 - Afkomstig van 21

Hartzeer is een belangrijk thema in de teksten van Adele en ook op de eerste single van het bestverkochte album van de 21e eeuw speelt het een significante rol. Ze schreef het nummer samen met Paul Epworth, voor wie ze eerst een beetje huiverig was omdat hij een hele andere stijl heeft dan zij. "Maar het was een perfecte match. Hij haalde het beste uit me, ook uit mijn stem. Er zitten noten in dit nummer waarvan ik dacht dat ik ze nooit zou kunnen halen." Adele schreef Rolling in the Deep heel kort nadat haar eerste echt serieuze relatie was geëindigd.

1 Adele - Rolling in the Deep

Hello - 2015 - Afkomstig van 25

Op haar laatste eerste single voor Easy on Me is Adele nostalgisch, zoals ze op het hele album zal blijven. Het nummer wijkt af van veel andere nummers op dit derde album, dat getypeerd wordt door meer afwisseling in tempo en muziekstijlen.

"Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. To go over everything. They say that time's supposed to heal ya. But I ain't done much healing", zingt Adele op Hello. Het nummer is op een totaal andere manier ontstaan dan de zangeres gewend was: dit nummer is niet thuis geschreven en het heeft ruim zes maanden gekost om het af te ronden. Het gaat ook niet om één specifieke ex, maar om alle relaties - ook vriendschappelijke - die Adele heeft gehad. "Het is niet dat we ruzie hebben gehad, maar dat onze levens doorgaan. En ik moest dit schrijven om ze te laten weten dat ik aan ze denk."