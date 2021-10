Cher heeft de weduwe van haar voormalig partner Sonny aangeklaagd omdat de zangeres haar deel van de royalty's over hits als I Got You Babe en The Beat Goes On niet betaald zou krijgen.

Cher en Sonny Bono scheidden in 1975, maar kwamen toen overeen dat zij ieder de helft van de inkomsten zouden krijgen over de muziek die zij samen hadden gemaakt. Dat is volgens Cher niet gebeurd: Mary Bono zou het geld voor zichzelf houden.

Cher heeft een aanklacht ingediend bij de rechtbank van Los Angeles en heeft 1 miljoen dollar (zo'n 862.775 euro) geëist van Bono. In de aanklacht staat niet vermeld vanaf wanneer de afspraken niet meer zijn nagekomen.

Sonny & Cher maakten talloze nummers samen en maakten ze The Sonny & Cher Comedy Hour, een televisiehit in de jaren zeventig.