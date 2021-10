Joe Buck heeft een Top 40-hit op zijn naam staan, stond bij diverse artiesten in het voorprogramma én bracht al een album uit. Toch zal zijn naam vóór zijn deelname aan Beste Zangers niet direct een belletje hebben doen rinkelen. De muzikant ziet daar nu verandering in komen en is daar heel blij mee. Het zangprogramma heeft hem veel gebracht, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

"Hoe ontzettend vet dat je na je eerste album al mee mag doen? Dat maakt het ook spannend: mijn album kwam in september uit en door corona heb ik het nog niet heel veel live kunnen spelen. Dan weet je dus niet hoe mensen zullen reageren. Maar ik heb alleen maar positieve reacties gehad", aldus de 26-jarige Buck.

Vorige week draaide de uitzending van Beste Zangers om zijn eigen werk. Belle Perez zong Wat Als, het nummer dat Buck schreef over dingen vergeten en dementie. Anneke van Giersbergen koos White Roses, het nummer waarin Buck zingt over zijn ouders die voor zijn geboorte zijn broer Jeroen verloren.

"Het is alsof je je eigen liedjes terugkrijgt. Je zingt ze zelf altijd, je hebt de dingen die je bezingt meegemaakt, maar door het zo te horen kon ik eens objectief naar mijn eigen werk kijken. En ik ben heel blij met de onderwerpen die ik uitkies, de dingen waar ik mee bezig ben. Die liedjes zo horen voelde als een bevestiging, echt een cadeautje."

In het nummer Black zingt Buck over het liefdesverdriet dat hij heeft ervaren en het nummer is voor hem heel belangrijk geworden. Dat Roel van Velzen er zijn eigen draai aan gaf en zijn eigen interpretatie van de Engelstalige tekst maakte, was voor de zanger heel bijzonder. Een duet van het nummer ligt nog niet in de planning, maar het desgevraagd maakt het idee Buck wel enthousiast.

"Ik zou dat wel heel vet vinden. Misschien moet ik gewoon eens bij hem op het podium springen: het is tijd voor een duet! Haha."

Zijn deelname aan Beste Zangers heeft Buck een stroom van positieve reacties opgeleverd. En zijn album krijgt er ineens een hoop luisteraars bij. "Sinds de uitzendingen zie ik dat echt toenemen en ik krijg zeker sinds de laatste uitzending van mensen bericht die zichzelf herkennen in de verhalen die ik vertel in mijn nummers. Ik vind dat belangrijk als ik muziek maak, dat je iets toevoegt, dat mensen het herkennen en hun eigen interpretaties kunnen vormen."

Buck, die een hit scoorde met The Way You Take Time, werkt nu aan nieuwe muziek en schuwt wederom de persoonlijke verhalen niet. "Ik heb er moeite mee om dat niet te doen, natuurlijk hou ik weleens wat voor mezelf maar over het algemeen wil ik dingen uitspreken en mijn gevoelens delen. Ik heb dat wel geleerd van liedjes schrijven: zo eerlijk zijn geeft een kick. Ik vind het heel cool dat ik dat zo kan overbrengen."

Vanaf november toert Joe Buck met zijn band weer door het land.