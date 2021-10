De vier leden van K-popgroep BLACKPINK hebben kenbaar gemaakt geen cadeaus meer van fans te willen. De zangeressen vragen fans de spullen te doneren.

Via de website van hun platenlabel is bekendgemaakt dat cadeaus die wel worden opgestuurd of worden achtergelaten bij plekken waar de zangeressen zijn, zullen worden teruggestuurd of worden weggegooid.

"We zijn heel dankbaar als jullie de cadeaus die jullie hebben om BLACKPINK te ondersteunen doorsturen naar plaatsen waar ze echt nodig zijn", aldus het label.

Handgeschreven brieven zijn nog steeds welkom, maar die moeten wel in een envelop en naar de platenmaatschappij verstuurd worden, laat de groep via het label weten. De brieven worden alleen geaccepteerd als ze op briefpapier zijn geschreven.