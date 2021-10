André Hazes doet niet mee aan de concerten van Holland zingt Hazes, zo bevestigt een woordvoerder van organisator MediaLane maandag aan persbureau ANP na berichtgeving van RTL Boulevard. De zanger kan er volgens de zegsvrouw niet bij zijn vanwege burn-outklachten.

Hazes gaf vorige maand aan rust te nemen om weer op krachten te komen. De 27-jarige zanger, die het concert normaliter aanvoert, wordt niet vervangen.

De concerten van Hazes in de Belgische Oktoberhallen gaan ook niet door. Hij zou op 30 en 31 oktober op het podium staan, maar de optredens zijn maandagochtend door zijn management geannuleerd.

Holland zingt Hazes is een van de grootste jaarlijkse meezingconcerten in Nederland, waarbij de hits van André Hazes sr. centraal staan. Onder meer Jeroen van der Boom, Roxeanne Hazes en Samantha Steenwijk doen mee.

De concerten staan gepland voor 5 en 6 november in de Ziggo Dome. In 2022 is er ook een reeks concerten ter ere van het tienjarig jubileum van Holland zingt Hazes.