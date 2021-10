De concerten van André Hazes in de Belgische Oktoberhallen gaan niet door. De Nederlandse zanger zou op 30 en 31 oktober op het podium staan, maar de optredens zijn maandagochtend door zijn management geannuleerd. Dat bevestigt een woordvoerder van de evenementenlocatie na berichtgeving van Shownieuws.

Het is volgens de woordvoerder nog niet bekend of de concerten op een later moment doorgaan. Nu is enkel duidelijk dat 30 en 31 oktober "niet haalbaar" zijn. De zaal wacht dan ook op meer duidelijkheid vanuit Hazes' management.

Half september maakte de 27-jarige Hazes bekend dat hij met een burn-out kampt. Volgens de manager had de zanger tijd nodig "om weer op krachten te komen". De concerten van 15 en 16 oktober in Ahoy werden direct met een jaar uitgesteld.

Of de zanger begin november bij Holland Zingt Hazes aanwezig is, is nog onzeker. Het is wel duidelijk dat de shows zonder hem zullen plaatsvinden.