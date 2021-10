De concertenreeks Holland zingt Hazes gaat volgende maand door, heeft een woordvoerder van organisator MediaLane weten. Het is echter onzeker of zanger André Hazes op het podium staat.

Volgens muziekproducent Albert Verlinde is het vrijwel zeker dat de zanger er niet bij kan zijn. Dat vertelde hij zaterdag in Shownieuws.

Het management van de zanger liet in september weten dat Hazes rust ging nemen vanwege emotionele burn-outklachten. Dit zou te wijten zijn aan ontwikkelingen in zijn privéleven en het gebrek aan optredens." Sinds dit statement heeft de zanger niets meer op zijn sociale media geplaatst.

"André is gewend een turbulent leven te leiden", liet zijn manager Sjoerd Bodewes destijds weten. "Maar door de coronacrisis en ook de veranderingen in zijn leven stond opeens alles op zijn kop. Toch is hij de hele tijd doorgegaan met plannen maken. Nu is het moment gekomen dat hij pas op de plaats maakt en eerst weer helemaal fit wordt."

Holland zingt Hazes is een van de grootste jaarlijkse meezingconcerten in Nederland, waarbij de hits van André Hazes senior centraal staan. Dit gebeurt met diverse artiesten en onder aanvoering van zijn zoon André Hazes, dochter Roxeanne Hazes en zanger Jeroen van der Boom.

De concerten staan gepland voor 5 en 6 november in de Ziggo Dome. In 2022 is er ook een reeks concerten ter ere van het tienjarig jubileum van Holland zingt Hazes.