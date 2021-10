De hit You're in the Army Now van broers Rob & Ferdi Bolland is te horen in het vijfde seizoen van de Netflix-hitserie The Crown.

"Wij vinden het een eer dat onze song in de serie gebruikt wordt. Wij zijn allebei fans van de serie", vertellen de broers zondag.

Het muzikale duo bracht het lied uit in 1981, maar You're in the Army Now brak internationaal pas door toen de Britse band Status Quo het in 1986 coverde.

You're in the Army Now is in de uitvoering van Status Quo te horen als prins Andrew, gespeeld door acteur James Murray, in een scène meezingt met het lied.

Het vijfde seizoen van The Crown, over het Britse koningshuis, verschijnt november 2022 op streamingdienst Netflix. Er is al bekendgemaakt dat de Britse actrice Imelda Staunton de rol van koningin Elizabeth II als derde actrice op zich neemt. Eerder speelden Claire Foy en Olivia Colman de Britse monarch.

In het vijfde seizoen is koningin Elizabeth ouder geworden. Daarom wordt haar rol vertolkt door een andere actrice. Staunton is bekend door haar rol als Dolores Umbridge in de Harry Potter-reeks.

257 Status Quo's uitvoering van You're In The Army Now