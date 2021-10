De verkoopcijfers van de albums van de Amerikaanse zanger R. Kelly zijn sinds hij schuldig is bevonden aan mensenhandel met ruim 500 procent gestegen, meldt Rolling Stone.

De 54-jarige zanger, die nu twee jaar in de gevangenis zit, heeft aan het hoofd gestaan van een groep die decennialang vrouwen en meisjes misbruikte.

Kelly is een belangrijke spil in het netwerk geweest en heeft zijn beroemdheid ingezet om de vrouwen en meisjes te beïnvloeden. Op 27 september werd hij schuldig bevonden en sindsdien is de albumverkoop gestegen.

Ook is het aantal streams van zijn hits met 22 procent gestegen. Waar zijn muziek, waaronder hits als I Believe I Can Fly en Ignition, in 2017 nog gemiddeld zo'n 5,4 miljoen keer per week gestreamd werd, is dat in 2021 toegenomen tot 6,4 miljoen keer per week.

Woensdag liet YouTube weten dat de officiële kanalen van R. Kelly zijn verwijderd. Daar zijn de videoclips van de zanger niet meer te bekijken.