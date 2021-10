Het debuutalbum van het superduo Silk Sonic, bestaande uit de vrienden Bruno Mars en Anderson .Paak, komt volgende maand uit. De releasedatum van A Evening With Silk Sonic is 12 november, heeft Anderson .Paak bekendgemaakt via Twitter.

De lancering komt eerder dan verwacht. Fans gingen ervan uit dat het album pas begin volgend jaar zou verschijnen. Op het album staan in ieder geval de singles Leave The Door Open en Skate, die eerder dit jaar al uitkwamen.

Mars en Anderson .Paak, die beiden al succesvolle solocarrières hebben, kondigden begin dit jaar aan dat ze een band waren begonnen.

De twee hadden nog niet eerder samen muziek opgenomen. Wel verzorgde Anderson .Paak tussen 2017 en 2018 het voorprogramma tijdens een tournee van Mars.