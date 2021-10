Genesis heeft een aantal optredens uit hun Last Domino?-tournee moeten afzeggen omdat meerdere bandleden positief zijn getest op het coronavirus, meldt de Britse band vrijdag op Instagram.

Naast de show van vrijdag in Glasgow gaan ook de drie shows in Londen niet door. Dit zijn de laatste optredens van de reünietour in het Verenigd Koninkrijk.

"We werken eraan om de shows zo snel mogelijk naar een ander tijdstip te verzetten en kondigen de nieuwe data aan op onze site en socialemediakanalen", laat de band weten in een verklaring.

De bandleden zijn "enorm gefrustreerd". "Ze haten het om deze stap te moeten nemen, maar de veiligheid van het publiek en de crew is het belangrijkste."

Het is niet de eerste keer dat de band wordt geraakt door de coronapandemie. Zo moest Genesis ook optredens in Dublin en Belfast voor onbepaalde tijd uitstellen.

De band trapte in september na meerdere keren uitstel hun Last Domino?-tournee af. Zanger en drummer Phil Collins, toetsenist Tony Banks en bassist en gitarist Mike Rutherford toeren later dit jaar ook nog door Noord-Amerika.