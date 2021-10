De 66e editie van het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar van 10 tot en met 14 mei in Turijn gehouden. De European Broadcasting Union (EBU) laat daarnaast weten dat het liedjesspektakel plaatsvindt in evenementenhal Pala Alpitour.

De halve finales van het 66e Songfestival vinden plaats op 10 en 12 mei. De grote finale is op 14 mei.

Songfestival-baas Martin Österdahl vindt Turijn "de perfecte stad" om het internationale muziekevenement te organiseren. "Zoals we tijdens de Olympische Winterspelen van 2006 hebben gezien, voldoet Pala Alpitour aan alle eisen om een mondiaal evenement van deze omvang te organiseren en we zijn zeer onder de indruk van het enthousiasme en de inzet van de stad Turijn, die volgend jaar mei duizenden fans zal verwelkomen."

Afgelopen zomer liet de Italiaanse omroep Rai weten dat liefst zeventien steden interesse hadden getoond in het binnenhalen van het Songfestival. Eind juli werd duidelijk dat het tussen Bologna, Pesaro, Milaan, Rimini en Turijn zou gaan.

De Italiaanse groep Maneskin won eerder dit jaar het Eurovisie Songfestival in Rotterdam met het liedje Zitti e Buoni.

Het was de derde keer dat Italië het Eurovisie Songfestival won. In 1964 won het land voor het eerst met Non ho l'età van Gigliola Cinquetti en in 1990 won het met Insieme van Toto Cutugno. In 2019 kwam Italië heel dichtbij, toen Soldi van Mahmood tweede werd. Eerdere Italiaanse edities waren in Napels (1965) en Rome (1991).

