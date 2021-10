Stromae keert na meer dan zes jaar afwezigheid terug op het podium. De Belgische zanger maakt volgende zomer zijn comeback. Drie festivals kondigden vrijdagochtend zijn komst aan.

Op 19 juni speelt Stromae op Werchter Boutique in het Belgische Werchter, op 10 juli is hij op het festival Les Ardentes in Luik en in augustus is hij van de partij op het Franse festival Rock en Seine. De optredens zijn Stromaes eerste drie aangekondigde shows sinds het einde van zijn Racine Carrée Tour in oktober 2015. Het is niet duidelijk of er meer optredens volgen.

Stromae trad na het succes van zijn album Racine Carrée, waarop hits als Papaoutai en Formidable staan, uit de schijnwerpers. Hij focuste zich daarna vooral op het modelabel dat hij met zijn vrouw had opgericht.

Vorig jaar liet Stromae, de artiestennaam van Paul Van Haver, doorschemeren dat hij werkt aan een nieuw album. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.