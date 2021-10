Drummer Charlie Watts van The Rolling Stones heeft voor zijn overlijden nog nieuwe muziek opgenomen met de band. Dat vertellen de overgebleven bandleden donderdag in een interview met de Los Angeles Times.

"Laat ik het zo zeggen; jullie hebben nog niet het laatste van Charlie Watts gehoord", zegt Keith Richards wanneer de bandleden hun nieuwe album bespreken. The Rolling Stones waren bezig met de opnames van de plaat, maar die kwamen vanwege de coronacrisis stil te liggen. "Als alles niet dicht was gegaan, dan hadden we hem misschien helemaal kunnen afmaken."

Watts overleed in augustus, maar zou om gezondheidsproblemen al niet meer meedoen aan de tournee van de groep. Jagger vertelt dat het Watts was die vond dat de bandleden niet op zijn herstel moesten wachten, wat de zanger gesterkt heeft in de beslissing ook na de dood van zijn drummer verder te gaan. "We hadden alles al een jaar uitgesteld en Charlie zei tegen me: je moet het doen. Die hele crew heeft een jaar zonder werk gezeten, dat moeten we ze niet weer aandoen."

Toch denkt Jagger dat zonder Watts de band nooit meer hetzelfde zal worden. "Als je iemand verliest, blijf je nooit dezelfde band. Maar het is ons eerder gelukt in aangepaste vorm terug te komen." Voor Richards voelt het altijd nog onwerkelijk dat Watts er niet meer is. "Ik probeer het nog altijd te verwerken in mijn hoofd. Ik kan nog steeds niets over Charlie goed onder woorden brengen op het moment."