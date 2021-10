Maneskin heeft vrijdag voor het eerst sinds het winnen van het Eurovisie Songfestival een nieuwe single uitgebracht. In het Engelstalige nummer Mammamia verwijst de Italiaanse band onder meer naar de ophef die ontstond toen frontman Damiano David onterecht werd beschuldigd van drugsgebruik tijdens de finale van het evenement.

"Mammamia is het eerste liedje dat we schreven nadat we het Eurovisie Songfestival hadden gewonnen. We hadden toen een paar dagen met elkaar in de studio en dit nummer ontstond al in een paar uur. Dat was voor ons een teken dat het een knaller zou zijn", vertelde David donderdag op een online persconferentie vanuit Berlijn.

"Het is een grappig liedje, we hadden erg veel plezier tijdens het maken ervan en liepen over van inspiratie", aldus bassist Victoria De Angelis.

In het lied zingt David onder meer: "Ik zweer dat ik niet dronken ben en dat ik geen drugs heb gebruikt." Dit is een verwijzing naar de Songfestival-finale, toen twitterende tv-kijkers dachten te zien dat de zanger in de greenroom cocaïne snoof. Dit werd door de band ontkend en dat werd later met een negatieve drugstest aangetoond.

'Wilden leuke verwijzing maken'

"Wij vonden dat we iets fantastisch hadden gedaan, maar er was heel veel commentaar", vertelde David. "Daar begrepen wij niks van en daar wilden we met dit liedje een leuke verwijzing naar maken."

Mammamia is de eerste nieuwe muziek van de band sinds het winnen van het Songfestival. Met de singles Zitti E Buoni, I Wanna Be Your Slave en Beggin' waren er hitnoteringen in onder andere Nederland, maar deze singles waren al voor het Songfestival uitgebracht.

Het nieuwe nummer is, net als alle muziek van de band, door het viertal geschreven en geproduceerd.