De Amerikaanse rockband Red Hot Chili Peppers start op 4 juni 2022 in Spanje met een wereldtournee en doet op 10 juni Goffertpark in Nijmegen aan, meldt evenementenorganisatie Mojo donderdag.

De 32-daagse wereldtournee begint op 4 juni in Estadio La Cartuja in het Spaanse Sevilla. Erna volgt een concertreeks in Europa en Noord-Amerika voordat de band op 18 september afsluit in de Amerikaanse stad Arlington in Globe Life Field, het honkbalstadion van de Texas Rangers.

Speciale gasten tijdens de tour zijn A$AP Rocky, The Strokes, Beck, HAIM, St. Vincent en Anderson .Paak & The Free Nationals.

De bekendmaking van de tour gebeurde in de vorm van een video die Red Hot Chili Peppers in september op hun sociale media deelden. Hierin maakt bandlid John Frusciante het nieuws wereldkundig in een fictief nieuwsprogramma dat zanger Anthony Kiedis en bassist Flea presenteren.

Red Hot Chili Peppers werden in 1983 opgericht en bestaan uit zanger Anthony Kiedis, bassist Flea, drummer Chad Smith en gitarist en zanger John Frusciante.

De band veranderde in de afgelopen jaren van samenstelling en scoorde grote hits met nummers als Californication, Snow, Otherside en Under the Bridge. In 2016 stonden de Red Hot Chili Peppers voor het laatst op een Nederlands podium.