De Britse band Tears for Fears, bestaande uit Roland Orzabal en Curt Smith, komt na zeventien jaar met een nieuw album.

The Tipping Point verschijnt op 25 februari, maken de twee bekend via Instagram. De titeltrack is al te horen.

Oorspronkelijk zou de plaat in 2017 al verschijnen, schrijft Pitchfork. "Voordat alles de goede kant op ging met dit album, ging alles eerst helemaal verkeerd", zegt Orzabal. "Het duurde jaren, maar als wij onze hoofden bij elkaar steken gebeurt er wel echt iets."

Het duo werkte samen met enkele bekende liedjesschrijvers, maar besloot uiteindelijk een andere richting in te gaan. "De druk die daardoor ontstond zorgde er niet alleen voor dat we gedoe kregen met ons management, maar ook met elkaar", aldus Orzabal.

Het nieuwe album ontstond met de steun van een nieuw management. "Voor het eerst in lange tijd hadden we het gevoel dat iemand aan onze kant stond en begreep waar we mee bezig waren."

Het vorige album van Tears for Fears, Everybody Loves a Happy Ending, kwam uit in 2004. Enkele grote hits van de band zijn Everybody Want to Rule the World, Shout en Sowing the Seeds of Love.