Mart Hoogkamer is voorlopig niet in staat om op te treden vanwege een dubbele longontsteking, zo laat hij weten op Instagram.

De 23-jarige Hoogkamer heeft al dagen problemen met zijn stem, schrijft hij. "Ik doe er echt van alles aan om die zo snel mogelijk weer topfit te krijgen maar ik hoest mijn longen uit mijn lijf, dus ben maar weer naar de dokter gegaan. Hij heeft me onderzocht en nu blijkt dat ik een dubbele longontsteking en een astma-aanval heb."

"Ik vind het echt heel erg dat ik nog niet kan optreden en kan genieten van dat wat ik het liefste doe en dat is zingen", gaat Hoogkamer verder. "Ik moet nu echt eerst helemaal opknappen en van die hoest en longontsteking afkomen, dus ik hoop dat jullie begrijpen dat ik niet kan komen zingen." Het is niet bekend waar en wanneer hij optredens had gepland.

Hoogkamer brak afgelopen zomer door toen zijn single Ik Ga Zwemmen een nummer 1-hit werd.