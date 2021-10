De pianobroers Lucas en Arthur Jussen zijn enorm ontdaan nu ze door visumproblemen niet naar het Amerikaanse Boston kunnen om op te treden met het Boston Symphony Orchestra (BSO).

De twee deden volgens hun woordvoerder ruim op tijd een aanvraag voor een visum, maar het is niet gelukt dat op tijd te krijgen.

"Na alle afzeggingen van vorig jaar is dit een bittere pil om te slikken", schrijven de broers op Facebook. "We hadden heel veel zin om weer op te treden met het BSO onder leiding van Andris Nelsons, die we erg bewonderen."

De twee zouden verschillende concerten geven in de Boston Symphony Hall. Het eerste optreden zou donderdag plaatsvinden.

Volgens de woordvoerder hebben meer artiesten momenteel problemen om de Verenigde Staten binnen te komen als gevolg van nog steeds strenge toegangsregels. The New York Times interviewt de broers juist woensdag over dit breder levende probleem, vertelt de zegsvrouw.