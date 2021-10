De bandleden van Only Seven Left, die zo'n tien jaar geleden binnen en buiten Nederland succes hadden, komen na zeven jaar weer bij elkaar. De groep heeft zeven nieuwe nummers gemaakt en geeft op 20 november een reünieconcert in Hilversum.

De band releaset komende vrijdag de single Over Again en brengt wekelijks een nieuw liedje uit. De zeven nieuwe nummers worden gebundeld op de ep 7.

De liedjes worden ook gespeeld tijdens hun concert in De Vorstin in Hilversum op 20 november. De kaartverkoop is reeds van start gegaan.

Only Seven Left bestaat uit de vrienden Bjørgen van Essen, Jochem Winterwerp, Hinne Winterwerp, Bram de Wijs en Roderick Knijnenburg. Ze kwamen in 2005 bij elkaar en brachten in 2007 hun debuutalbum uit. Met Love Will Lighten The Dark scoorden ze een radiohit.

Ze vergaarden vooral populariteit bij een jonger publiek en hadden ook internationaal succes. Zo traden ze op in onder meer Egypte, Duitsland en Indonesië. In 2014 maakten ze bekend ermee te stoppen.

De band sluit niet uit na de eenmalige show en de release van het minialbum met nieuwe shows en muziek te komen.