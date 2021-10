Video's op de officiële YouTube-kanalen van R. Kelly kunnen sinds dinsdag niet meer worden bekeken. De website haalde de kanalen onlangs offline nadat de zanger schuldig werd bevonden aan mensenhandel.

Het gaat om RKellyTV, waar 3,5 miljoen mensen op geabonneerd zijn, en het kanaal RKellyVevo met circa 1,6 miljoen abonnees.

Video's kunnen nog wel worden aangeklikt, maar dan verschijnt er een boodschap dat de video niet langer beschikbaar is omdat "het YouTube-account van deze video's offline is gehaald". Via de muziekcatalogus van de website, YouTube Music, kunnen de nummers van Kelly nog wel beluisterd worden. Via andere kanalen zijn videoclips van nummers als I Believe I Can Fly nog te bekijken.

"We gaan over tot deze actie om onze gebruikers te beschermen, net als andere platforms", schrijft Nicole Alston van YouTube in een memo, dat is ingezien door persbureau Bloomberg. Recent werden ook de officiële accounts van Kelly op Facebook, Twitter en Instagram uitgeschakeld.

Kelly werd onlangs door de rechtbank in New York schuldig bevonden aan mensenhandel. De 54-jarige artiest had vrouwen en meisjes gelokt om ze daarna seksueel te misbruiken en te laten misbruiken. De r&b-zanger zou zijn beroemdheid hebben ingezet om de vrouwen en meisjes te beïnvloeden.