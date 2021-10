Frans Duijts werkt al vijftien jaar als muzikant en is blij met de dingen die hij tot nu toe bereikt, maar ook hij heeft grote dromen: de zanger zou graag nog eens de Johan Cruijff ArenA of de Ziggo Dome in zijn eentje vullen.

Of die droom binnen handbereik is weet de zanger niet zo goed, vertelt hij aan Panorama. "We zitten wel binnenkort met het management om de tafel om te kijken wat we gaan doen. Vorig jaar zat ik vijftien jaar in het vak en dat zouden we groots gaan vieren met een jubileumfeest, maar door corona hebben we dat idee afgeblazen."

Het feest is nog niet uit de agenda: mogelijk wordt het vijftienjarige jubileum alsnog gevierd. "Maar de titel van het feest wordt dan waarschijnlijk 15+2 of 15+3 in plaats van 15 jaar Frans Duijts, haha. Maar ik denk niet dat dat al in de Arena of Ziggo Dome gaat gebeuren, dat houden we iets kleiner."

Naast zanger is Duijts nauw betrokken bij het sloopbedrijf van zijn ouders, sinds zijn vader 3,5 jaar geleden overleed. Hij heeft er ook nog een drankhandel naast. Toch weet de artiest nu waar zijn grenzen liggen, zeker nadat in 2010 een ontsteking in zijn hartzakje werd gevonden.

"Dat was voor mij echt een ommekeer: er moest iets veranderen, op deze manier wilde ik het niet. Ik wist op een gegeven moment niet of ik in Utrecht aan het zingen was of in Arnhem, dat moest me allemaal worden ingefluisterd. Sinds 2010 richt ik mijn leven wat anders in. Minder druk, minder stress. Ik zie dat veel collega's hun vrije tijd en qualitytime met de kinderen ook meer gaan afschermen. Ik begrijp dat wel. Als je het niet doet en je kinderen zijn plotseling groot, dan heb je er achteraf spijt van."