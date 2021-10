Adele komt na lange tijd weer met nieuwe muziek. De Britse zangeres brengt op 15 oktober haar nieuwe single Easy On Me uit, deelt ze dinsdagmiddag op Twitter.

Hierbij laat ze alvast beelden uit de bijbehorende videoclip zien, waarbij ook het intro van het liedje wordt afgespeeld. Het lijkt erop dat haar nieuwe single een ballad is.

Eerder werd al bekend dat het nieuwe album van Adele, getiteld Adele 4, op 10 december verschijnt. Eigenlijk zou de plaat al in september vorig jaar uitkomen, maar vanwege de coronacrisis werd de release uitgesteld.

Op het album zullen geen liedjes staan over de ex-man van Adele. De 33-jarige zangeres stemde ermee in om na de breuk niet over hem te schrijven, omdat ze samen een kind hebben.

De laatste plaat van Adele, 25, kwam in 2015 uit. Er werden ruim 23 miljoen exemplaren van verkocht. Adele staat erom bekend dat ze flink de tijd neemt voor haar albums. Eerder bracht ze de platen 21 (2011) en 19 (2008) uit.