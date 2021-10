Jeangu Macrooy heeft al twee albums op zijn naam staan en komt in het voorjaar van 2022 met zijn derde. De zanger vertelt in gesprek met NU.nl dat hij na het Eurovisie Songfestival eigenlijk drie maanden niets wilde doen, maar dat de muziek toch tot hem kwam.

"In de rust raakte ik geïnspireerd. Het was weer schrijven zoals ik het gewend ben: geen deadlines, geen bemoeienis. Gewoon muziek maken met een vriend van me, het kwam heel organisch", aldus Macrooy, die in 2019 voor het laatst met een album kwam.

"Bij Birth Of A New Age voelde ik toch wat druk. Ik had natuurlijk Grow geschreven en ineens kon dat nummer niet meer gebruikt worden en moest er binnen een paar maanden iets nieuws komen voor het Songfestival. Ik ben niet gewend zo te schrijven en ben blij dat die druk er nu weer af is. Toen besliste er ook nog een selectiecommissie mee en werden er hele panels gehouden over het nummer op televisie. Het lijkt me dat dat nu niet weer gaat gebeuren, haha."

Macrooy schreef het derde album in de afgelopen zomer samen met zijn goede vriend Bud Kolk, die hij nog kent van het conservatorium in Enschede. Dit najaar verschijnt de eerste single, waarna de zanger direct in Nederland op clubtournee gaat.

'Ik voelde me uit balans zonder publiek'

Dat live spelen is voor Macrooy een essentieel onderdeel van het maakproces. Hij is ook van plan de nog niet uitgebrachte nummers tijdens zijn tournee in december te gaan spelen. "Ik voelde me de afgelopen tijd toch uit balans, omdat het publiek zo belangrijk is in het geheel. Live is het heel anders en ik ben benieuwd of ik de mensen weer in mijn nieuwe muziek mee kan nemen. Het is niet in het straatje van Birth Of A New Age, maar goed, dat was ook weer heel anders dan Grow."

De nieuwe muziek komt wederom vanuit Macrooys eigen belevingswereld. Door de donkere periode waar hij in Grow over zong en de periode daarna is er in die belevingswereld veel veranderd. "Het is echt een duik naar binnen. Ik ben 27, bij mijn eerste album was ik 23. Daar zit best een groot verschil in. Hoe ik kijk naar de liefde, maar ook het hele leven: het is allemaal gegroeid. Grow was heel persoonlijk, dat is deze nieuwe muziek ook weer. Maar ik zit nu wel anders in mijn vel, ik zit niet meer in een crisis."

De zanger heeft zichzelf in de afgelopen jaren beter leren kennen en weet nu wat zijn valkuilen zijn. "Er zijn nog steeds moeilijke dingen en die wil ik ook benoemen, maar nu komen ze vanuit een plek van inzichten. Ik herken de vallen waar ik eerder in getrapt ben. Het piekeren, het zorgen maken, ik weet nu waar het vandaan komt. Ik weet: dit is mijn patroon en zo doorbreek ik het."

Jeangu Macrooy staat eind december zes keer in Nederlandse theaters. De tournee begint op 3 december in Doornroosje, Nijmegen en eindigt op 22 december in Paradiso, Amsterdam.