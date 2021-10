Zanger Sjors van der Panne heeft zijn stem terug en kan weer optreden in de theatervoorstelling De dag dat ik Robert Long ontmoette. Dat heeft zijn management maandag bekendgemaakt.

"Het gaat inmiddels weer goed en zijn stem is weer helemaal terug en als vanouds", aldus zijn woordvoerder. Van der Panne zal op 2 januari een nieuwjaarsconcert geven in Paradiso in Amsterdam.

Eind september maakte Kristof Rutsaert, de producent van de show en weduwnaar van Robert Long, op NPO Radio 5 bekend dat Van der Panne niet kon optreden vanwege een virus op zijn stembanden. "Een virus is op zijn stem geslagen", aldus Rutsaert. "Hij moet zeker twee weken rust nemen."

De dag dat ik Robert Long ontmoette is een hommagevoorstelling over het werk en leven van de in 2006 overleden Long. De cast bestaat verder uit Maaike Widdershoven, Julia Herfst en Wil van der Meer. Zij vertellen in de voorstelling alle vier over hun ontmoeting met Long en de manier waarop de artiest een blijvende indruk op hen heeft gemaakt. Ook brengen zij alle hoogtepunten uit het werk van Long ten gehore, begeleid door een combo.