De winnaars van de twaalfde editie van de Buma NL Awards zijn maandag bekendgemaakt. Onder anderen de rapper Snelle en zangeres Froukje mochten een award in ontvangst nemen.

Snelle won met zijn album Lars een award in de categorie Pop Album. Met de single Blijven slapen, die hij met zangeres Maan uitbracht, won hij in de categorie Pop Single. Zangeres Froukje won een award in de categorie Alternatief Album voor haar EP Licht en Donker.

Al eerder werd bekendgemaakt dat gelegenheidsduo Frans Duijts & Donnie in de categorieën Hollands Track en Hollands Feest een award heeft gewonnen met het nummer Frans Duits. De Buma NL Award in de categorie Hollands Album ging naar Tino Martin met zijn album Voor iedereen.

De winnaars van de Buma NL Awards worden bepaald op basis van verkoop-, download-, en streaminggegevens. Net als vorig jaar vond de uitreiking van de prijzen in aangepaste vorm plaats en was er vanwege de coronacrisis geen awardshow in TivoliVredenburg. Ook was het aantal uit te delen awards dit jaar kleiner dan gebruikelijk.