De nieuwe theatershow van de Nederlandse rapper Snelle, die eigenlijk Lars Bos heet, gaat hem niet gemakkelijk af, vertelde hij zondag in het televisieprogramma RTL Boulevard.

"Ik vind nieuwe dingen altijd leuk, ik krijg er heel veel energie van", vertelde Bos over de show, die ff tussen ons heet en in oktober in première gaat.

De rapper, bekend van de nummers Scars, Reünie en Plankgas, wilde vroeger altijd cabaretier worden. "Daar ben ik wel een beetje vanaf, maar ik vond het wel heel leuk om theater te doen, dicht bij de mensen te komen, wat meer te vertellen en oogcontact te kunnen maken en meer rust te nemen in m'n verhaaltjes."

Het kost Bos echter wel moeite om de teksten te leren. "Ik kwam erachter dat ik daar niet helemaal voor gemaakt ben, voor stukjes tekst uit m'n hoofd leren."

Voor de 26-jarige rapper is improviseren de oplossing. "Ik heb gezegd dat ik de ruimte wil laten om ook spontane dingetjes te doen."