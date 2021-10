Jeangu Macrooy staat 28 november op het podium van het Praga Centrum in Warschau en vindt het belangrijk zich op die plek uit te spreken voor lhbtiq+-rechten. Zo'n 16,5 procent van het Poolse grondgebied is een zelfverklaarde "lhbtiq+-vrije zone", regio's die zichzelf vrij hebben verklaard van invloeden van die gemeenschap.

In gesprek met NU.nl vertelt de zanger dat hij verrast was toen de aanvraag van de Poolse concertzaal binnenkwam. "Laat ik het zo zeggen: het is niet per se een land waarvan ik het verwachtte dat ze mij zouden uitnodigen. Maar er zijn daar ook een hoop mensen die queer zijn en voor hen vind ik het wel belangrijk erheen te gaan en me daar ook uit te spreken over de situatie."

"Ik kan niet naar Polen gaan en daar niets over zeggen. Dat voel ik wel echt heel sterk. Het zou nep voelen om gewoon gezellig te doen", aldus Macrooy, die vertelt over het algemeen geen landen te bezoeken waar de rechten van mensen die binnen de lhbtiq+-gemeenschap vallen niet goed geregeld zijn. "Ik zoek dat niet op nee. Maar in dit geval vind ik het ook wel interessant. Ik ben wel benieuwd wat het brengt en heb begrepen dat het in Warschau een stuk beter is. Ik kijk er vooral heel erg naar uit."

De 27-jarige zanger gaat maatschappelijke thema's niet uit de weg. Black Lives Matter was een belangrijke inspiratie voor zijn Songfestival-inzending Birth Of A New Age en op zijn allereerste single Gold zong hij over het slavernijverleden. Het maakte ook dat Macrooy dit jaar werd uitgenodigd om te zingen op de viering van Keti Koti, de dag waarop herdacht en gevierd wordt dat Nederland in 1863 slavernij afschafte.

'Wilde al heel lang op Keti Koti optreden'

"Na het Songfestival wilde ik drie maanden niets doen, maar voor Keti Koti maakte ik graag een uitzondering. Ik wilde daar al heel lang optreden en snapte eerlijk gezegd niet waarom het daar nog niet van gekomen was. Maar nu denk ik dat het zo heeft moeten zijn, want ik was er op een heel bijzonder moment bij: de stad Amsterdam maakte dit jaar officieel excuses voor het slavernijverleden, vlak voor mijn optreden."

Birth Of A New Age leverde hem tijdens het Eurovisie Songfestival weliswaar geen winst op - Macrooy kreeg slechts elf punten in totaal - maar veel mensen voelden zich wel gehoord, merkte hij. Het artikel in The New York Times, waarin de krant de zanger prees voor het nummer en het belang van representatie van mensen van kleur, noemt Macrooy "heel vet", maar de reacties op straat hebben hem het meest gedaan. Het maakt dat hij ruim vier maanden later nog steeds met trots terugkijkt op zijn deelname.

"Ik was er zelf eigenlijk al meteen oké mee, maar ik was wel bang hoe mensen erop zouden reageren dat we laag eindigden. Die eerste twee weken kreeg ik zoveel bijzondere reacties van heel veel uiteenlopende mensen, zowel op straat als online. Aan mijn deur vond ik een briefje van de buurvrouw: haar zoon van negen jaar had wild staan dansen en haalde inspiratie uit mijn tekst en mijn optreden. Dat is wat je als artiest probeert te bereiken."

Jeangu Macrooy staat eind december zes keer in Nederlandse theaters. De tournee begint op 3 december in Doornroosje, Nijmegen en eindigt op 22 december in Paradiso, Amsterdam.