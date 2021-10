David Lee Roth, de originele leadzanger van de rockband Van Halen, gaat met pensioen. De 66-jarige Amerikaan, die tot het einde van de band in 2020 met enkele tussenpozen de vocalen voor de groep verzorgde, stopt in januari met zingen. Voor die tijd geeft hij nog vijf soloshows in Las Vegas.

"Ik gooi de handdoek in de ring. Ik ga met pensioen", zegt Roth tegen The Las Vegas Review Journal. Zijn bekendmaking komt een jaar na het einde van de band, die stopte nadat gitarist Eddie van Halen op 65-jarige leeftijd was overleden.

"Dit is de eerste en enige officiële bekendmaking. Jij hebt het nieuws. Deel het met de wereld", vervolgt de zanger. In de zes minuten durende opname die de krant plaatste, haalt Roth nog wat herinneringen op aan zijn tijd bij Van Halen, laat hij weten op doktersadvies te stoppen met optreden en zegt hij dat hij "nergens spijt van" heeft.

Roth voegde zich begin jaren zeventig bij de broers Eddie en Alex van Halen, twee Nederlandse broers die als kinderen naar de VS emigreerden en samen een band oprichtten. Van Halen groeide uit tot een band van wereldformaat met hits als Runnin' with the Devil en Jump.