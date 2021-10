René Froger ziet niets in een reeks Toppers-shows waarbij slechts een bezetting van 75 procent mogelijk is. De zanger vertelt in gesprek met Radio 10 dat een 'Toppers Light' voor hem geen optie is.

"75 procent bezetting is heel erg lastig voor ons, om te kunnen presteren en om het financieel rond te krijgen", zegt Froger over de shows, die gepland staan voor december.

"We overleggen er twee keer per dag over. Elke dag zijn we aan het zoeken naar wegen hoe we het wel zouden kunnen doen."

De artiest, die ook als producent bij de concerten betrokken is, wil de fans niet teleurstellen met een afgezwakte versie. "Wij hebben wat dat betreft toch een hele grote show en die mag daar niet onder lijden", zegt hij.

"Je mag de fans niet aandoen dat het ook maar een procent minder is. Mensen komen naar ons toe met een bepaald verwachtingspatroon en wij willen niet anders dan daaraan voldoen. Toppers Light, dat kan niet. We willen echt in vol ornaat en leveren waar de mensen om vragen en eigenlijk nog meer dan dat."

De concerten van de Toppers staan gepland voor 22, 23, 24 en 26 december. De groep, bestaande uit Jan Smit, Gerard Joling, René Froger en Jeroen van der Boom, staat al zo'n zestien jaar met de kerstconcerten op het podium. Vorig jaar werd de serie geannuleerd vanwege de coronamaatregelen.