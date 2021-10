Rappers Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg en Kendrick Lamar treden samen met zangeres Mary J. Blige op tijdens de rust van de 56e Super Bowl, heeft sponsor Pepsi donderdagavond bekendgemaakt op Twitter.

De rappers en zangeres hebben bij elkaar 43 Grammy Awards en negentien nummer 1-albums, schrijft Pepsi. Dat komend jaar vijf artiesten het podium delen is een omslag na de Super Bowl van dit jaar, toen The Weeknd de show helemaal alleen verzorgde.

Het belangrijkste evenement op de Americanfootballkalender, dat jaarlijks door meer dan 100 miljoen mensen wereldwijd bekeken wordt, vindt volgend jaar op 13 februari plaats in het SoFi Stadium in Inglewood, in de Amerikaanse staat Californië.

In vorige jaren werd de halftimeshow verzorgd door artiesten als Lady Gaga, Shakira, Jennifer Lopez, Beyoncé, Bruno Mars, Katy Perry en Maroon 5.