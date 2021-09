Zo'n vier jaar lang zeulde Ronnie Flex met het materiaal van zijn nieuwe album Altijd Samen, dat in augustus verscheen. In een nieuwe realityserie laat de artiest zien hoe opgelucht hij was na het uitbrengen ervan en hoe hij de toekomst als vader voor zich ziet. "Ik moet dingen opofferen om balans te houden."

"Vanaf de seconde dat Altijd Samen op Spotify stond, voelde ik me verlost van de mentale kettingen, de stress en de druk", zegt Ronnie Flex (echte naam Ronell Plasschaert) in gesprek met NU.nl.

Die mentale kettingen, stress en druk legde Plasschaert zichzelf op. Hij wilde het succes van zijn vorige albums NORI (2018) en Rémi (2017) overtreffen, of minstens evenaren.

"Maar dat is een vrij moeilijke opgave. Daarnaast wilde ik er zelf echt heel tevreden mee zijn. Daar had ik de afgelopen jaren gewoon echt wel veel moeite mee. Ik wilde het gevoel hebben dat ik zelf graag naar het nieuwe album luister. Ik moest het uitbrengen om weer verder te kunnen gaan met mijn leven."

'Er kwam een nieuwe energie vrij'

Zo'n twee derde van het album was af, toen Plasschaert in januari besloot te stoppen met blowen.

"Toen kwam er nieuwe energie vrij. Ik begon weer nieuwe muziek te maken, puur voor mijn plezier. Maar wel met passie. Toen kon ik dat afronden waar ik de afgelopen vier jaar mee bezig was. In vier maanden tijd heb ik toen een stuk of zes nummers gemaakt, die echt uit mijn hart kwamen."

In de achtdelige realityserie Ronnie: voor altijd samen, die vanaf donderdag op Videoland te zien is, wordt duidelijk hoe erg Plasschaert naar de voltooiing van zijn nieuwe album heeft uitgekeken. Tijdens een intiem feest draait hij zijn nieuwe album voor een gezelschap van vrienden en kennissen. De kijker ziet Plasschaert in tranen, leunend op twee vrienden die naast hem staan.

"Dat was heftig, maar ook mooi. Het is echt een ontlading geweest. Tijdens de afronding van het album was ik emotioneel best onstabiel. Ik moest het af en toe echt laten gaan, dat is me een paar keer overkomen. Ik heb zo hard gewerkt. Niet eens zozeer aan het album, maar vooral aan mezelf. Ik denk dat dat die ontlading is die je terugziet."

'Ik moet brood voor mijn kinderen kopen'

Met werken aan zichzelf bedoelt hij niet alleen het stoppen met blowen, maar ook zijn rol als vader met een tweede kind op komst en als partner van zijn vriendin Demi de Boer.

"De balans houden tussen artiest, vader en partner is op dit moment de moeilijkste opgave in mijn leven. Naar die balans kun je denk ik een heel leven lang op zoek zijn. Soms kom je in de buurt en soms val je er weer even uit. Misschien gaat er wel iets veranderen in de manier waarop ik muziek maak. Want ik beschouw het ook steeds meer als werk, omdat ik brood voor mijn kinderen moet kopen."

Het is best onnatuurlijk als je datgene wat je het allerleukste vindt om te doen, opeens moét doen, legt Plasschaert uit.

"Maar dingen zullen echt veranderen. Ik zal ook minder hangen na een optreden. Of feesten. Als ik Nori op zondag heb, dan kan ik de nacht ervoor ook niet tot 5.00 uur 's ochtends in de studio zitten. Ook al zou ik dat best willen. Dat zijn dingen die je moet opofferen om het andere in evenwicht te houden."