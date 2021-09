Rapper Lil Kleine breekt eind dit jaar met zijn vaste platenlabel Top Notch. De 26-jarige muzikant gaat daarna zijn muziek zelfstandig uitbrengen. Volgens zijn woordvoerder is het voor de rapper "tijd voor een nieuwe stap op weg naar volwassenheid".

Lil Kleine stond vanaf het begin van zijn carrière onder contract bij het platenlabel. De rapper wordt in de toekomst bijgestaan door muziekgigant Sony Music en het onafhankelijke muziekplatform OWNIT.

Dankzij deze samenwerking blijft Jorik Scholten, zoals hij eigenlijk heet, eigenaar van zijn muziek en kan hij naar eigen zeggen "zelf beslissen welke muzikale route hij neemt". Lil Kleine heeft door de nieuwe samenwerking "de volledige regie over creativiteit, releases, samenwerking en verdere uitingen".

Een woordvoerder van Lil Kleine laat weten dat Top Notch in de oude situatie ook een duidelijke stem had in dit traject. Top Notch lag eerder dit jaar onder vuur omdat het bedrijf pas na een week iets zei over de aanhouding van de rapper na een vermeende mishandeling op Ibiza. NU.nl is nu in afwachting van een reactie van Top Notch op het vertrek van de rapper.

Lil Kleine werd in 2015 bij het grote publiek bekend met de track Drank & Drugs, een samenwerking met Ronnie Flex en Jack $hirak. Het nummer was niet alleen in Nederland en België een hit, maar ook in Duitsland. Daarna volgden onder meer de albums WOP! (2016) en Alleen (2017).

De rapper heeft meerdere nummer 1-hits op zijn naam staan, waaronder Krantenwijk, Miljonair en Verleden Tijd. Hij is ook een van de meest gestreamde Nederlandse artiesten aller tijden.

Ronnie Flex stopte eerder al bij Top Notch

Eerder maakte Ronnie Flex al bekend niet meer samen te werken met Top Notch. De artiest besloot zijn contract met het platenlabel niet te verlengen omdat hij zich bedrogen voelde.

Flex tekende op zijn negentiende een contract bij de maatschappij, zonder veel kennis van zaken en zonder advies van een zakelijk vertegenwoordiger. "Top Notch voelde voor hem als een familie, hij had een heel hechte band met het bedrijf", aldus zijn woordvoerder.

Na een aantal jaar ontdekte Flex wat de financiële consequenties waren van het contract dat hij had getekend. "Hij voelde zich bedrogen en diep gekwetst. Voor zijn gevoel heeft hij acht jaar lang niets verdiend voor zijn harde werken", zei zijn manager.