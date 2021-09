Blink 182-frontman Mark Hoppus is genezen van lymfeklierkanker, meldt de artiest woensdag op Instagram. De zanger moet nog wel geregeld scans ondergaan en blijft een medisch traject doorlopen.

"Maar vandaag is een geweldige dag. En ik voel me gezegend", schrijft Hoppus. "Ik heb net mijn oncoloog gesproken en ik ben kankervrij!"

Hij bedankt zijn volgers, vrienden, familie en God voor de liefde en steun die hij de afgelopen tijd heeft ontvangen. De muzikant maakte in juni bekend dat hij aan een vorm van lymfeklierkanker leed en dat de ziekte zich in een vergevorderd stadium bevond.

De Amerikaanse rockband blink-182 is in Nederland vooral bekend van de hits All The Small Things en Feeling This. Naast Hoppus maken ook Travis Barker en Matt Skiba deel uit van de groep.