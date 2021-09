Het nieuwe album van Mary J. Blige verschijnt in november, zo maakte de Amerikaanse zangeres dinsdagavond bekend tijdens een livestream met dj D-Nice op Instagram.

"Ik ben bezig met nieuwe muziek. Er komt een album aan in november en een single in oktober. Het gaat hier losbarsten", zei Blige vanuit een studio.

Het veertiende studioalbum van Blige zou oorspronkelijk eind 2020 uitkomen. "Het gaat over leven, liefde, strijd, maar vooral triomf. Omdat ik aan het leren ben hoe ik me kan voorbereiden op hoogte- en dieptepunten", vertelde de r&b-zangeres aan de Amerikaanse krant Los Angeles Times.

Over het nieuwe album, dat volgt op het studioalbum Strength of a Woman uit 2017, is nog niet veel bekend. Blige, bekend van nummers als No More Drama en Family Affair, is volgens Rated R&B wel al in de studio gespot met muziekproducenten Murda Beatz en DJ Camper, singer-songwriter Blush Writes en zanger Prince Charlez.