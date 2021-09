Het Amsterdam Dance Event (ADE) gaat definitief door. Honderden geplande events zijn de afgelopen weken verplaatst naar de dag en avond, zodat de festiviteiten binnen de huidige maatregelen kunnen plaatsvinden. De organisatie laat weten opgelucht te zijn dat het overgrote deel van het festival daardoor bevestigd is.

De afgelopen weken kon de organisatie van ADE in samenwerking met de gemeente Amsterdam, clubeigenaren en festivalorganisatoren 250 evenementen op negentig locaties vastleggen.

Verwacht wordt dat er in de komende weken nog flink wat evenementen en artiesten aan het programma kunnen worden toegevoegd. ADE vindt nu plaats van 13 tot en met 17 oktober, tussen 6.00 uur en middernacht. Honderden artiesten zijn inmiddels bevestigd voor ADE.

"Het doet ons, ondanks de beperkingen, goed dat ADE op deze manier de sector kan helpen ondersteunen na een moeilijke periode en dat we gezamenlijk laten zien hoe veerkrachtig we als industrie zijn", laat de directie van ADE weten in een verklaring.

Het Amsterdam Music Festival (AMF), het grootste evenement van het Amsterdam Dance Event, maakte eerder al bekend dit jaar definitief niet door te gaan. Normaal wordt het AMF in de Johan Cruijff ArenA bezocht door zo'n 35.000 mensen.