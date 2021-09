Hoewel Heideroosjes het publiek voorgoed vaarwel zeiden tijdens twee reünieconcerten in 2019, sluit zanger Marco Roelofs een terugkeer op het podium toch niet helemaal uit.

In gesprek met NRC zegt de 47-jarige punkrocker dat het geen hele trits nieuwe concerten zal worden. "Daar ben ik toen volledig door opgebrand. Dat laten we niet meer gebeuren."

Terugblikkend op de twee afscheidsconcerten zegt Roelofs blij te zijn dat die optredens helemaal uitverkocht waren. "Het publiek was ons niet vergeten. Dat was een warm bad, maar ook een bad van nostalgie."

"Het angstbeeld was dat je zo'n band wordt die gezworen had nooit meer bij elkaar te komen, maar het toch weer niet kan laten", vervolgt Roelofs. "We lieten het bij die twee optredens. De gitarist en de bassist hebben een eigen zaak en de drummer toert onder normale omstandigheden als roadmanager bij metalbands."

Volgens Roelofs kwam de sinds 1989 actieve band weer bij elkaar toen de lockdown werd afgekondigd. Daar kwam zelfs het nieuwe album Infocalyps uit.

"We gingen repeteren en daar rolde nieuw materiaal uit. Ik zie het als een tijdsdocument. Er ontstaat iets in je brein, je maakt iets en dat wil je presenteren aan het publiek. Bij het maken van 2020 De Tering (nieuwe single, red.) voelde ik dezelfde boosheid die ik als zestienjarige voelde. Zonder enige kennis of levenservaring schreeuwde ik toen wat ik allemaal slecht vind in de wereld. (...) Het was lekker om daar weer even ongenuanceerd in te gaan hangen. Afreageren."