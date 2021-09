Een cassettebandje met daarop een geluidsopname van John Lennon en zijn partner Yoko Ono heeft op een veiling in Kopenhagen 370.000 kroon (ongeveer 50.000 euro) opgeleverd.

Op het cassettebandje staat onder meer een interview met het stel. Ook is te horen hoe de zanger gitaar speelt en de nummers Give Peace a Chance en Radio Peace zingt. De opname duurt ruim een half uur en is in 1970 gemaakt door vier zestienjarige Deense tieners.

De vier trotseerden een sneeuwstorm om de wereldberoemde zanger te interviewen voor hun schoolkrant. Lennon praat in het gesprek onder meer over zijn activiteiten als vredesactivist en de lengte van zijn haar.

Lennon en Ono arriveerden volgens het veilinghuis eind 1969 in het noorden van Denemarken. Ze zouden daar een maand hebben doorgebracht in een afgelegen boerderij.

"We gingen naar de woonkamer en zagen John en Yoko op de bank zitten. Het was fantastisch", vertelde een van de eigenaren van de opname.

De opname van het interview had een geschatte waarde van 200.000 tot 300.000 kroon, maar leverde beduidend meer op. De onbekende koper krijgt voor de bijna 50.000 euro het bandje, een exemplaar van de schoolkrant en foto's van de ontmoeting tussen Lennon en de scholieren.

Op de geluidsopname is ook te horen hoe de jongens vragen wat ze kunnen doen om zich in te zetten voor wereldvrede. "Als je zelf niks kan bedenken, imiteer ons dan. Ga gewoon zitten en denk na over de vraag wat je in je eigen omgeving kunt doen."