Spinvis heeft dit jaar de Gouden Notekraker gewonnen. Erik de Jong, zoals Spinvis echt heet, kreeg de prijs voor de meest bijzondere en invloedrijke liveprestaties van het afgelopen muziekseizoen dinsdag overhandigd in het Utrechtse poppodium TivoliVredenburg.

Volgens de jury is Spinvis in de afgelopen twintig jaar uitgegroeid "tot een van de meest eigenzinnige en veelzijdige artiesten in het Nederlandse poplandschap" en is hij "nog altijd actueel en urgent".

Over zijn laatste plaat, die vorig jaar verscheen, zegt de jury: "Zijn album 7.6.9.6. haalde ogenschijnlijk moeiteloos alle jaarlijstjes en zijn optredens prijkten op de festivals die nog wel doorgingen."

De Zilveren Notekraker ging deze keer naar de Amsterdamse zangeres en producer Nana Adjoa. Vorig jaar bracht ze haar debuutalbum uit en sindsdien is ze als liveartiest "een bijzonder gewild fenomeen".

In Utrecht werd ook de Humble Heroes Award uitgereikt. Die prijs was voor Ton Dijkman, een van de meest gevraagde sessiedrummers van Nederland. Hij speelt in de bands van de 3JS en Marco Borsato, maar werkte ook samen met onder anderen Barry Hay, Thé Lau, Paul Young en Céline Dion.

De winnaars worden gekozen door 35.000 vakgenoten. Vorig jaar ging de Gouden Notekraker naar Eefje de Visser. De prijs, die sinds 1974 wordt uitgereikt, ging eerder naar onder anderen MY BABY, De Staat, Ilse DeLange, Golden Earring, BLØF en Racoon.