De band van Douwe Bob heeft de samenwerking met de zanger verbroken, meldt 3voor12 dinsdag. De muzikanten zijn het er niet mee eens dat de artiest zijn hele tournee heeft geannuleerd uit onvrede met de huidige coronamaatregelen.

Een van de bandleden zegt tegen het muziekplatform dat de band ermee stopt. Een toelichting wordt verder niet gegeven, omdat de muzikant de media eigenlijk niet te woord wil staan over deze kwestie. NU.nl is in afwachting van een reactie van het management van de zanger.

Bezoekers moeten sinds afgelopen zaterdag met behulp van een QR-code aantonen dat ze gevaccineerd of negatief getest zijn op het coronavirus, voordat ze evenementen kunnen bijwonen.

Douwe Bob zei zondagavond in een video op Instagram dat hij geweigerd werd bij een bioscoop, omdat hij geen coronapas kon laten zien. De zanger liet vervolgens weten zijn tour te annuleren.

"Dit is niet waarom ik muzikant ben geworden. Ik wil de mensen liefde geven en schoonheid brengen en voor mezelf een leuke tijd hebben. Ik heb een tour staan. Ik ga het niet doen. De discriminatie is te groot."