Ook rapper Fresku zet een streep door zijn aankomende tournee, uit onvrede met de coronapas. Hij wil dat iedereen welkom is bij zijn optredens en niet alleen mensen die een coronavaccinatie hebben gehad of een negatieve coronatest kunnen overleggen.

De artiest vertelt in het NOS Journaal dat hij de huur van zijn studio niet meer kan opbrengen omdat hij al bijna twee jaar niet meer optreedt. Toch heeft hij dit besluit genomen, in navolging van onder meer Douwe Bob.

"De afgelopen twee jaar zijn heel moeilijk geweest voor iedereen in de muziek en de entertainmentsector", aldus de rapper.

"Ik wil het liefste gisteren weer optreden. Maar dan wel met iedereen erbij. Het zou mij niet sieren als artiest met alle muziek die ik heb gemaakt over saamhorigheid en gelijkwaardigheid om een deel van mijn publiek buiten te sluiten. Dat vind ik not the way."

De tournee van Fresku zou volgende week van start gaan. Eerder annuleerden ook Jandino Asporaat, Tim Douwsma en Giel Beelen hun tournees om dezelfde reden.

Hun besluit kreeg ook veel kritiek. Collega's stelden op sociale media dat dit soort beslissingen weinig sociaal zijn naar hun medewerkers en crew, die ook eindelijk weer kunnen werken.