De Italiaanse band Maneskin, die dit jaar de winst van het Eurovisie Songfestival op zijn naam schreef, geeft in maart 2022 een concert in AFAS Live in Amsterdam. Het is de grootste show van de rockband in Nederland tot nu toe.

De band, die met het liedje Zitti E Buoni de meeste punten kreeg tijdens het Songfestival, staat op donderdag 3 maart in de Amsterdamse concertzaal. De kaartverkoop start op vrijdag 30 september.

De bandleden begonnen als straatmuzikanten in Rome en braken door dankzij hun deelname aan de Italiaanse X Factor. Maneskin bracht tot dusver twee albums uit. De band scoorde hits met I Wanna Be Your Slave en een cover van het nummer Beggin'.

Inmiddels geldt de groep als een van de populairste Europese rockbands en luisteren er maandelijks zo'n 43 miljoen mensen naar hun muziek op streamingdienst Spotify.