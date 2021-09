Snelle maakt dit jaar de meeste kans op een Buma NL Award. De rapper is in de categorie pop drie keer genomineerd, maakte de organisatie maandag bekend.

In zijn eentje kan Snelle bekroond worden in de categorie succesvolste album vanwege zijn plaat Lars en neemt hij het op tegen onder anderen Nick & Simon met hun plaat NSG en tegen Tabitha met Hallo met mij.

Ook kan hij prijzen in de wacht slepen met de singles die hij maakte met Suzan & Freek (De Overkant) en met Maan (Blijven Slapen). Bij de singles neemt hij het op tegen onder anderen Rolf Sanchez met Más Más Más.

Er zijn ook awards te winnen voor succesvolste album in de categorieën Hollands en alternatief. André Hazes, Tino Martin en Frank van Etten kunnen naar huis gaan met de award voor beste Hollandse album en Typhoon, Spinvis en Froukje strijden om een prijs voor beste album in de categorie alternatief.

De winnaars van de Buma NL Awards, op basis van verkoop-, download-, en streaminggegevens, worden op 4 oktober bekendgemaakt. Net als vorig jaar vindt de uitreiking van de prijzen plaats in aangepaste vorm en is er vanwege de coronacrisis geen awardshow in TivoliVredenburg. Ook is het aantal uit te delen awards dit jaar kleiner dan gebruikelijk.